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شكرا لقرائتكم العواد: لدينا أنظمة عديدة تتصدى لكافة أشكال العنف الأسري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
العواد: لدينا أنظمة عديدة تتصدى لكافة أشكال العنف الأسري
دعا للإبلاغ عن أي حالة عنف على الرقم 1919
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان، عواد بن صالح العواد ، أن أشكال العنف الأسري تتنوع وتختلف صورهـ ويعد الأطفال والنساء وكبار السن أكثر الفئات تعرّضًا له.
وأضاف العواد ، في تغريدة له عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الأحد، أن السعودية لديها أنظمة عديدة تتصدى لهذه الآفة الخطيرة، ولن تكون فاعلة إلا بمشاركة الجميع في الإبلاغ عن أي حالة عنف على الرقم 1919.
وفي وقت سابق، شدد رئيس هيئة حقوق الإنسان على أن تعنيف الأطفال جريمة بحق الطفل والمجتمع، ومن واجب الجميع التكاتف لمكافحة هذه الجريمة وحماية الأطفال والمجتمع من آثاره.
وتابع يجب ألا يتردد أي شخص في الإبلاغ عن أي حالة عنف على خط مساندة الطفل (116111)؛ لتتولى الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
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