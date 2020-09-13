شكرا لقرائتكم خبر «الجيل الرابع».. مبادرة لتوظيف ودمج الأنماط التعليمية بجامعة جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت جامعة جدة برنامج «مبادرة الجيل الرابع للتعليم في الجامعة»، أحد برامج كفاءة الهيئة التعليمية ومنظومة التعليم لرؤية الجامعة السعودية الحديثة التي ترتكز في عملها على توظيف ودمج الأنماط التعليمية الثلاثة، التعليم الاعتيادي، المدمج، التعليم عن بعد، وذلك لتحقيق أقصى درجات المرونة الممكنة في العملية التعليمية ومواجهة جميع التغيرات المحتملة.

وقدمت المبادرة أنموذجا للأنماط التعليمية الثلاثة، اتسم بالتركيز على المهارات العملية والتفكيرية، وتعزيز التعلم الذاتي من خلال استخدام التطبيقات الرقمية وأنظمة دعم الاستجابة داخل القاعات، والجمع بين الموضوعات النظرية داخل المقرر، واستخدام آليات التعليم القائمة على مشاريع المناقشة والمشاركة، من خلال الاستعانة بأدوات التحفيز الرقمي، بالإضافة إلى استخدام استراتيجيات التعلم النشط والتعاوني والتشاركي القائم على المشاريع.

يذكر أن مبادرة «الجيل الرابع للتعليم» تعد أحد أهم مشاريع جامعة جدة وبرامجها في تحقيق رؤية الجامعة السعودية الحديثة، المنبثقة من مستهدفات أهداف رؤية المملكة 2030.

أهداف المبادرة:

تطوير البيئة التعليمية بجامعة جدة

بناء بيئة تعليمية قائمة على توظيف المستحدثات التقنية

تطوير الاستراتيجيات التدريسية المستخدمة

تطوير مهارات الهيئة التعليمية

الأثر المتوقع:

توفير نظام تعليمي حديث ومرن

مقررات تفاعلية ومرنة لجميع البرامج الأكاديمية

إطار موحد من الاستراتيجيات والأساليب التعليمية الحديثة

هيئة تعليمية مؤهلة لتطبيق وتوظيف استراتيجيات التدريس الحديثة

برنامج تدريبي متكامل للارتقاء بالمهارات النوعية للكوادر التعليمية

الفئة المستفيدة

طلاب وطالبات الجامعة

أعضاء هيئة التدريس

نموذج المبادرة: