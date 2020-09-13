«الجيل الرابع».. مبادرة لتوظيف ودمج الأنماط التعليمية بجامعة جدة

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وقدمت المبادرة أنموذجا للأنماط التعليمية الثلاثة، اتسم بالتركيز على المهارات العملية والتفكيرية، وتعزيز التعلم الذاتي من خلال استخدام التطبيقات الرقمية وأنظمة دعم الاستجابة داخل القاعات، والجمع بين الموضوعات النظرية داخل المقرر، واستخدام آليات التعليم القائمة على مشاريع المناقشة والمشاركة، من خلال الاستعانة بأدوات التحفيز الرقمي، بالإضافة إلى استخدام استراتيجيات التعلم النشط والتعاوني والتشاركي القائم على المشاريع.
يذكر أن مبادرة «الجيل الرابع للتعليم» تعد أحد أهم مشاريع جامعة جدة وبرامجها في تحقيق رؤية الجامعة السعودية الحديثة، المنبثقة من مستهدفات أهداف رؤية المملكة 2030.
أهداف المبادرة:
- تطوير البيئة التعليمية بجامعة جدة
- بناء بيئة تعليمية قائمة على توظيف المستحدثات التقنية
- تطوير الاستراتيجيات التدريسية المستخدمة
- تطوير مهارات الهيئة التعليمية
- توفير نظام تعليمي حديث ومرن
- مقررات تفاعلية ومرنة لجميع البرامج الأكاديمية
- إطار موحد من الاستراتيجيات والأساليب التعليمية الحديثة
- هيئة تعليمية مؤهلة لتطبيق وتوظيف استراتيجيات التدريس الحديثة
- برنامج تدريبي متكامل للارتقاء بالمهارات النوعية للكوادر التعليمية
- طلاب وطالبات الجامعة
- أعضاء هيئة التدريس
نموذج المبادرة:
- التعليم الاعتيادي 60%
- التعليم المدمج 30%
- التعليم عن بعد 10%
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