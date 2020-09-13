6 طلاب سعوديين يحصدون جوائز عالمية في أولمبياد البلقان للرياضيات

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وجرى اختيار الطلاب المشاركين في المسابقة بعد سلسلة من الاختبارات المحكمة التي نظمتها موهبة خلال فترة التدريب المكثف الذي تقيمه لجميع الطلبة المشاركين، حيث خضع أعضاء الفريق المشارك في هذه المسابقة إلى تدريب مكثف استمر لمدة ثلاث سنوات بنحو 2000 ساعة تدريب على أيدي نخبة من المدربين الوطنيين والعالميين المتميزين.
وكانت مسابقة 2019 الأولى التي تحقق فيها المملكة ميداليتين ذهبيتين في هذه المسابقة في إنجاز غير مسبوق. ويعد إنجاز المملكة في أولمبياد البلقان للناشئين للرياضيات امتدادا لسلسلة الإنجازات العلمية العالمية في المسابقات الدولية التي تشارك فيها المملكة ممثلة في وزارة التعليم و»موهبة»، كما يجسد ثمرة التعاون بينهما وبين جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) لتدريب وتأهيل الفريق السعودي لحصد الجوائز.
وتقام منافسات أولمبياد البلقان للناشئين للرياضيات سنويا، وتنظمها إحدى دول البلقان وقبرص سنويا، حيث استضافت دولة يوغسلافيا المسابقة في دورتها الأولى عام 1997م، وتشارك كل دولة بفريق بعدد لا يتجاوز ستة طلاب وطالبات ممن لا يتجاوز عمرهم 15.5 عند بداية المسابقة، التي تجرى في يوم واحد.
ويرفع هذا الإنجاز عدد المسابقات التي فاز به طلبة المملكة من أبناء موهبة منذ بداية جائحة كورونا من 35 فوزا إلى 41 فوزا دوليا في مختلف المسابقات والمجالات، ويرتفع رصيد موهبة من الإنجازات العالمية من 378 فوزا دوليا إلى 384 طيلة السنوات العشر الأخيرة.
الطلاب الفائزون
مهدي صالح البيك
- إدارة تعليم الشرقية
- الميدالية الذهبية
- إدارة تعليم مكة المكرمة
- الميدالية الفضية
- إدارة تعليم المنطقة الشرقية
- الميدالية البرونزية
- إدارة تعليم المنطقة الشرقية
- الميدالية البرونزية
- إدارة تعليم المدينة المنورة
- الميدالية البرونزية
- إدارة تعليم الأحساء
- الميدالية البرونزية
حقق الفريق السعودي
انطلقت عام 2013
- 35 ميدالية
- 4 ميداليات ذهبية
- 11 ميدالية فضية
- 20 ميدالية برونزية
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