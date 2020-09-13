6 طلاب سعوديين يحصدون جوائز عالمية في أولمبياد البلقان للرياضيات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق 6 طلبة سعوديين من طلبة مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» بالشراكة مع وزارة التعليم إنجازا غير مسبوق في أولمبياد البلقان للناشئين للرياضيات 2020 الذي نفذ هذا العام «عن بعد» بسبب جائحة كورونا ، وذلك بفوز جميع أفراد الفريق السعودي بـ6 ميداليات، (ميدالية ذهبية وأربع فضيات وميدالية برونزية)، حيث حقق الفريق السعودي المركز الثالث على مستوى 18 دولة مشاركة كثير منها متقدم بمجال الرياضيات مثل فرنسا.

وجرى اختيار الطلاب المشاركين في المسابقة بعد سلسلة من الاختبارات المحكمة التي نظمتها موهبة خلال فترة التدريب المكثف الذي تقيمه لجميع الطلبة المشاركين، حيث خضع أعضاء الفريق المشارك في هذه المسابقة إلى تدريب مكثف استمر لمدة ثلاث سنوات بنحو 2000 ساعة تدريب على أيدي نخبة من المدربين الوطنيين والعالميين المتميزين.

وكانت مسابقة 2019 الأولى التي تحقق فيها المملكة ميداليتين ذهبيتين في هذه المسابقة في إنجاز غير مسبوق. ويعد إنجاز المملكة في أولمبياد البلقان للناشئين للرياضيات امتدادا لسلسلة الإنجازات العلمية العالمية في المسابقات الدولية التي تشارك فيها المملكة ممثلة في وزارة التعليم و»موهبة»، كما يجسد ثمرة التعاون بينهما وبين جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) لتدريب وتأهيل الفريق السعودي لحصد الجوائز.

وتقام منافسات أولمبياد البلقان للناشئين للرياضيات سنويا، وتنظمها إحدى دول البلقان وقبرص سنويا، حيث استضافت دولة يوغسلافيا المسابقة في دورتها الأولى عام 1997م، وتشارك كل دولة بفريق بعدد لا يتجاوز ستة طلاب وطالبات ممن لا يتجاوز عمرهم 15.5 عند بداية المسابقة، التي تجرى في يوم واحد.

ويرفع هذا الإنجاز عدد المسابقات التي فاز به طلبة المملكة من أبناء موهبة منذ بداية جائحة كورونا من 35 فوزا إلى 41 فوزا دوليا في مختلف المسابقات والمجالات، ويرتفع رصيد موهبة من الإنجازات العالمية من 378 فوزا دوليا إلى 384 طيلة السنوات العشر الأخيرة.

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الطلاب الفائزون

مهدي صالح البيك

إدارة تعليم الشرقية

الميدالية الذهبية

حمزه إبراهيم الشيخي

إدارة تعليم مكة المكرمة

الميدالية الفضية

محمد حسين الدبيسي

إدارة تعليم المنطقة الشرقية

الميدالية البرونزية

علي عبدالله الرمضان

إدارة تعليم المنطقة الشرقية

الميدالية البرونزية

عبدالرحمن ثامر نصيف

إدارة تعليم المدينة المنورة

الميدالية البرونزية

هادي علاء العيثان

إدارة تعليم الأحساء

الميدالية البرونزية

مشاركات المملكة في أولمبياد البلقان:

حقق الفريق السعودي

انطلقت عام 2013