«تطوير النقل التعليمي» تحتفي باليوم العالمي للإسعافات الأولية

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وشهدت الدورات إقبالا كبيرا من قبل منسوبي ومنسوبات الشركة، والتي تمت على يد فريق من المدربين المحترفين التابعين لجمعية الهلال الأحمر السعودي، باستخدام أفضل الوسائل الإيضاحية والتدريبية، وذلك في مجالات النزيف والكسور، والتعامل مع مريض السكري، والإنعاش القلبي الرئوي، والغصة، والغرق، والصرع.
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