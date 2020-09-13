«تطوير النقل التعليمي» تحتفي باليوم العالمي للإسعافات الأولية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي في مقرها بالرياض، وبالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر أمس دورات تفاعلية وتطبيقية في مجالات الإسعافات الأولية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للإسعافات الأولية الذي يصادف 12 سبتمبر من كل عام. جاء ذلك في إطار حرص الشركة على التفاعل مع الأحداث والمناسبات الدولية، وضمن الجهود التي تبذلها لرفع الوعي العام لدى منسوبيها. وشهدت الدورات إقبالا كبيرا من قبل منسوبي ومنسوبات الشركة، والتي تمت على يد فريق من المدربين المحترفين التابعين لجمعية الهلال الأحمر السعودي، باستخدام أفضل الوسائل الإيضاحية والتدريبية، وذلك في مجالات النزيف والكسور، والتعامل مع مريض السكري، والإنعاش القلبي الرئوي، والغصة، والغرق، والصرع.

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