حضور 107,684 طالبا بجامعة المؤسس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت جامعة الملك عبدالعزيز، ممثلة في عمادة التعليم الالكتروني والتعليم عن بعد، في إحصائية للأسبوع الثاني حضور 107,684 طالبا وطالبة، مشيرة إلى ما جرى إنجازه لمواصلة نجاح العملية التعليمية.

وبينت الجامعة، في أنفوجرافيك نشرته عبر حسابها في «تويتر»، أن 107,684 طالبا وطالبة حضروا في 16,178 شعبة، يدرسهم 4,646 عضو هيئة تدريس، كما نوقشت رسالة دكتوراه، و4 رسائل ماجستير في الأسبوع الثاني من بداية الفصل الدراسي.

كما قدمت عمادة التعلم الالكتروني بالجامعة عددا من الدورات التدريبية استهدفت أعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات، حول كيفية استخدام نظام التعليم الالكتروني والتعلم عن بعد والفصول الافتراضية.