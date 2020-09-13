135 مليونا لمساعدة 270 ألف طالب على شراء أجهزة لوحية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أودعت مؤسسة تكافل الخيرية إعانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، حيث تودع مبالغ الإعانة في حسابات المدارس، والتي بدورها ستقدم الدعم للطلاب والطالبات المستحقين.

وشملت الإعانات 270 ألف طالب وطالبة يدرسون في 17 ألف مدرسة حكومية بمبلغ إجمالي يتجاوز 135 مليون ريال، الذي خصصته المؤسسة لشراء أجهزة لوحية للطلاب والطالبات الذين لم تتمكن من توفير الأجهزة لهم خلال مبادرة التمكين الرقمي تعينهم على الدراسة عن بعد.

ويمثل هذا الدعم الدفعة الأولى من الإعانات المالية للعام الدراسي الحالي التي تقدمها المؤسسة لطلاب وطالبات التعليم العام المحتاجين في المملكة وبدعم سخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

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وتشمل هذه الإعانات الطلاب والطالبات الذين سبق تسجيلهم نهاية العام الدراسي الماضي وتنطبق عليهم شروط الاستحقاق المعتمدة في المؤسسة والذين جرى تحديدهم من خلال معالجة بيانات الطلاب وأولياء أمورهم حسب بياناتهم الرسمية المسجلة في وزارات التعليم والعمل والتنمية الاجتماعية والداخلية والتجارة والاستثمار والخدمة المدنية، والمؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

يذكر أن تكافل الأسبوع الماضي أطلقت مبادرة التمكين الرقمي برعاية وزير التعليم التي تضمنت توزيع أجهزة لوحية لطلبة المرحلة الثانوية والمتوسطة، وكما صرفت الأسبوع الماضي جائزة تفوق لطلبتها المتفوقين التي استفاد منها 11 ألف طالب وطالبة.

وتقدم تكافل عددا من برامج الدعم الأخرى (المادي والمعنوي والتعليمي) للطلاب والطالبات المستفيدين من خدماتها ويشمل ذلك برامج التدريب والتجسير وبرامج التحفيز وتشجيع المتفوقين كجائزة «تفوق»، وبرامج الدعم العلمي «دروس التقوية»، كما يمكن لطلبة تكافل الذين لم يشملهم الدعم العيني الاستفادة من باقي البرامج وللاطلاع على هذه المشاريع والتسجيل فيها عن طريق الموقع الالكتروني للمؤسسة. ويمكنهم أيضا الاطلاع على أسباب الاستبعاد من الإعانة المالية، وتأتي تلك البرامج والمشاريع لمساعدة الطلبة المستفيدين للنجاح في دراستهم ومن ثم تحسين فرصهم الدراسية والوظيفية والعملية مستقبلا.