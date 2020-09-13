النيابة العامة ترفع مستوى البيئة التدريبية باتفاقية مع جامعة الأمير سطام

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وشهد الجانبان بمقر النيابة العامة بالرياض أمس، تدشين قاعات التدريب المشترك التي أشرفت على إنشائها جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز.
وأوضح الشيخ المعجب أن النيابة العامة تهدف من شراكتها إلى الرفع من مستوى البيئة التدريبية إضافة إلى الإسهام في نقل خبرات النيابة العامة القانونية والعدلية إلى مراكز الدراسات والبحوث بالجامعة لمساعدتها في مزج خبراتها الأكاديمية بالواقع العملي.
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