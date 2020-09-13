النيابة العامة ترفع مستوى البيئة التدريبية باتفاقية مع جامعة الأمير سطام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتبادل الخبرات والإمكانات بينهما في مجالات التدريب والتأهيل والاستشارات والدراسات والبحوث، وقع النائب العام الشيخ سعود المعجب ورئيس جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الدكتور عبدالعزيز الحامد، اتفاقية تعاون مشترك، وذلك في إطار جهود النيابة العامة للتكامل مع مؤسسات الدولة تحقيقا لمتطلبات ومستهدفات رؤية المملكة 2030. وشهد الجانبان بمقر النيابة العامة بالرياض أمس، تدشين قاعات التدريب المشترك التي أشرفت على إنشائها جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز. وأوضح الشيخ المعجب أن النيابة العامة تهدف من شراكتها إلى الرفع من مستوى البيئة التدريبية إضافة إلى الإسهام في نقل خبرات النيابة العامة القانونية والعدلية إلى مراكز الدراسات والبحوث بالجامعة لمساعدتها في مزج خبراتها الأكاديمية بالواقع العملي.

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