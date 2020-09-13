تطبيق ذكي لخدمة ركاب حافلات مكة

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وأوضح المتحدث الرسمي بالهيئة المهندس جلال كعكي لـ «مكة» أن الهدف من التطبيق تقديم خدمة مبتكرة وعصرية لمستخدمي حافلات مكة، وليتمكن الركاب المستخدمون للتطبيق من معرفة أوقات ومسارات رحلات الحافلات خلال أوقات التشغيل، علاوة على تحديد خياراتهم بحسب الوقت والمنطقة التي يوجدون فيها.
وأضاف أن التطبيق يمكن المستخدمين من معرفة أوقات ومسارات رحلات الحافلات، وحجز تذكرة الصعود، إضافة إلى التخطيط لرحلاتهم، بدءا من وقت الانطلاق والعودة لأقرب محطة بصيغة مباشرة، لافتا إلى أن التطبيق يمكن تحميله بكل سهولة على الأجهزة الذكية.
وبين أن المشروع يوفر عددا من الأنظمة الذكية التي تهدف لرفع كفاءة تشغيل شبكة الحافلات من أجل توفير خدمات سهلة وميسرة للركاب، ومن تلك الأنظمة (الدفع بالبطاقات الذكية، تتبع الحافلات، تخطيط الرحلات الذي سيوفر خيارات متعددة للركاب، إضافة إلى نظام معلومات الرحلات الفورية، والذي يوفر كل المعلومات للركاب عن مواعيد الرحلات).
ولفت إلى أنه جرى توفير عدد من الخدمات داخل مقصورة الحافلات للركاب، مثل شبكة الواي فاي المجانية، وشاشات توضح مسارات الرحلات ومواعيد الوصول، وإضاءات للمحطات والوجهات، ومقاعد خاصة للأطفال وذوي الإعاقة، وغيرها من الخدمات لراحة الركاب خلال تنقلاتهم لوجهاتهم.
ويهدف مشروع النقل العام في مكة المكرمة إلى إنشاء شبكة عامة ومتطورة تلبي احتياجات النقل لسكان مكة وزائريها، وتطوير وتشغيل شبكة نقل عام آمنة ومستدامة في مكة المكرمة، تكون ركيزة للتنقل الحضاري وتركز على التطور المستقبلي للمدينة، وكذلك توفير الوظائف للشباب والشابات السعوديين.
تطبيق حافلات مكة
- التعرف على أوقات ومسارات الرحلات
- اختيار وقت الرحلة
- اختيار منطقة الصعود والنزول
- تحديد مسار الرحلة
- حجز تذكرة الصعود
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