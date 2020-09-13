الإطاحة بممتهني رسائل لاختراق الحسابات البنكية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض على خمسة مقيمين امتهنوا إرسال رسائل نصية على الجوالات، ذات مضامين وأساليب احتيالية لاختراق الحسابات البنكية. وأوضح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، أن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من القبض على خمسة مقيمين من الجنسية الباكستانية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، امتهنوا إرسال رسائل نصية على جوالات مواطنين ومقيمين، ذات مضامين وأساليب احتيالية، تتضمن طلب تحديث البيانات البنكية وإعلانات وهمية عن الفوز بجوائز نقدية، وذلك ليتمكنوا من اختراق الحسابات البنكية للأشخاص الذين تصلهم الرسائل، وإجراء تحويلات بنكية وسحوبات نقدية، حيث تحصلوا نتيجة تلك الأساليب على نحو 300.000 ريال، وقد ضبط بحوزتهم 13 جهاز جوال تحتوي على رسائل الاحتيال النصية وبيانات لبطاقات صرف آلي متنوعة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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