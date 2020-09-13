شكرا لقرائتكم خبر «الغذاء والدواء» تضبط 1551 مخالفة خلال أغسطس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء خلال شهر أغسطس الماضي 1551 مخالفة في منشآت غذائية ودوائية ومنتجات طبية وتجميلية ومبيدات وأعلاف، ضمن 6638 زيارة تفتيشية أجرتها.

ونفذت زياراتها على المنشآت الخاضعة لإشرافها في مناطق المملكة كافة، منها 3467 منشأة غذائية و1120 منشأة دوائية، و748 منشأة أجهزة طبية، و462 منشأة أعلاف، و572 منشأة تجميل و269 منشأة مبيدات.

وأغلق مفتشو «الغذاء والدواء» 23 منشأة خلال الشهر الماضي بالتعاون مع وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التجارة، ووزارة الصحة، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وضبطوا 22 منشأة تعمل من دون ترخيص، كما جرى إيقاف ستة خطوط إنتاج في عدد من المنشآت.

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وبلغ إجمالي المنتجات المخالفة من المواد الغذائية نحو 56 طنا، وأربعة ملايين و500 ألف عبوة من المنتجات التجميلية والمستحضرات الصيدلانية والأجهزة والمنتجات الطبية.

وتستمر الهيئة في زياراتها التفتيشية للرصد والتقصي عن المستودعات المجهولة والمنتجات المخالفة وغير المرخصة، كما أنها تتتبع الإعلانات وتعمل على تقصي الحسابات الالكترونية، إضافة إلى تتبع مصادر المنتجات.

زيارات الهيئة شملت: