«الغذاء والدواء» تضبط 1551 مخالفة خلال أغسطس

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ونفذت زياراتها على المنشآت الخاضعة لإشرافها في مناطق المملكة كافة، منها 3467 منشأة غذائية و1120 منشأة دوائية، و748 منشأة أجهزة طبية، و462 منشأة أعلاف، و572 منشأة تجميل و269 منشأة مبيدات.
وأغلق مفتشو «الغذاء والدواء» 23 منشأة خلال الشهر الماضي بالتعاون مع وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التجارة، ووزارة الصحة، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وضبطوا 22 منشأة تعمل من دون ترخيص، كما جرى إيقاف ستة خطوط إنتاج في عدد من المنشآت.
وبلغ إجمالي المنتجات المخالفة من المواد الغذائية نحو 56 طنا، وأربعة ملايين و500 ألف عبوة من المنتجات التجميلية والمستحضرات الصيدلانية والأجهزة والمنتجات الطبية.
وتستمر الهيئة في زياراتها التفتيشية للرصد والتقصي عن المستودعات المجهولة والمنتجات المخالفة وغير المرخصة، كما أنها تتتبع الإعلانات وتعمل على تقصي الحسابات الالكترونية، إضافة إلى تتبع مصادر المنتجات.
زيارات الهيئة شملت:
- 3467 منشأة غذائية
- 1120 منشأة دوائية
- 748 منشأة أجهزة طبية
- 462 منشأة أعلاف
- 572 منشأة تجميل
- 269 منشأة مبيدات
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