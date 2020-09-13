تطبيق «صحة» يقدم مليون استشارة طبية

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كيف يعمل التطبيق؟ تحميل التطبيق

الدخول على التطبيق

التواصل مباشرة مع المختص

تعرض عليه حالة المصاب أو المريض

مشاهدتها عبر التطبيق

الرد على استفسارات المتصل

تقديم الاستشارة الطبية بخصوص الحالة

الإجراء الطبي الواجب اتخاذه حيالها السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدم تطبيق «صحة» خدماته خلال العام الحالي 2020م من خلال 1,032,348 استشارة طبية، فيما بلغ عدد مرات تحميل التطبيق عبر الهواتف الذكية 1,551,247 تحميلا، حيث مكنت وزارة الصحة للاستفادة من هذه الخدمة من خلال تحميل التطبيق من متاجر الهواتف الذكية. ويهدف تطبيق «صحة» إلى تمكين المستفيدين من الحصول على الاستشارة الطبية المرئية عبر الهواتف الذكية؛ حيث تسعى الوزارة من هذه الخطوة إلى استثمار التقنيات الحديثة في تعزيز التواصل مع المستفيدين من خدماتها، وإتاحة الفرصة لهم للحصول على الاستشارات الطبية من المختصين. وتتلخص فكرة التطبيق في توفير خدمة التواصل المرئي والسمعي، بحيث يمكن الدخول على التطبيق، والتواصل مباشرة مع المختص، وتعرض عليه حالة المصاب أو المريض، والتي بإمكانه مشاهدتها عبر هذا التطبيق، ومن ثم يقوم بالرد على استفسارات المتصل، وتقديم الاستشارة الطبية بخصوص الحالة والإجراء الطبي الواجب اتخاذه حيالها.

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