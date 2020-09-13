شكرا لقرائتكم خبر رفع 60 ألف طن من النفايات في عسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفعت أمانة منطقة عسير 45,012 طنا من النفايات، وذلك ضمن جهودها في رفع المخلفات ومعالجة كافة عناصر التشوه البصري في كل مدن ومحافظات المنطقة. وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، أنه تم رفع نحو 45,012 طنا من النفايات وأكثر من 15 ألف طن من مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر من مواقع متفرقة عدة في المنطقة خلال الأسبوع الماضي، مبينا أن الفرق المتخصصة في أمانة عسير وبلدياتها تكثف أعمالها بهدف القضاء على مسببات التشوه البصري، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري، والمشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة، ومعالجة التشوه البصري بأشكاله كافة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رفع 60 ألف طن من النفايات في عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.