شكرا لقرائتكم خبر رفع 60 ألف طن من النفايات في عسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، أنه تم رفع نحو 45,012 طنا من النفايات وأكثر من 15 ألف طن من مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر من مواقع متفرقة عدة في المنطقة خلال الأسبوع الماضي، مبينا أن الفرق المتخصصة في أمانة عسير وبلدياتها تكثف أعمالها بهدف القضاء على مسببات التشوه البصري، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري، والمشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة، ومعالجة التشوه البصري بأشكاله كافة.
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