محمد بن مسعود - الدمام - مطالبين شركات الاتصالات بضرورة الوقوف على معاناتهم وسرعة إيجاد الحلول لها اشتكى أهالي قرية الخيال من المدينة المنورة من انقطاع وضعف شبكة الانصالات والجوال؛ ما أثر على مستوى تحصيل أبنائهم الدراسي. وأضاف الأهالي أن بعضهم اضطر إلى التوجه للمدينة من أجل إجراء الاتصال بالإنترنت لمتابعة التحصيل الدراسي، مطالبين شركات الاتصالات بضرورة الوقوف على معاناتهم وسرعة إيجاد الحلول لها. 13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442 08:49 PM مطالبين شركات الاتصالات بضرورة الوقوف على معاناتهم وسرعة إيجاد الحلول لها Advertisements أهالي “الخيال” المدينة المنورة يشتكون ضعف شبكة الاتصالات والإنترنت أهالي “الخيال” المدينة المنورة يشتكون ضعف شبكة الاتصالات والإنترنت اشتكى أهالي قرية الخيال من المدينة المنورة من انقطاع وضعف شبكة الانصالات والجوال؛ ما أثر على مستوى تحصيل أبنائهم الدراسي. وأضاف الأهالي أن بعضهم اضطر إلى التوجه للمدينة من أجل إجراء الاتصال بالإنترنت لمتابعة التحصيل الدراسي، مطالبين شركات الاتصالات بضرورة الوقوف على معاناتهم وسرعة إيجاد الحلول لها. الكلمات المفتاحية ، أهالي “الخيال” المدينة المنورة يشتكون ضعف شبكة الاتصالات والإنترنت ،

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