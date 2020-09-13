- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
أكدت وزارة الداخلية، على أن استثناء السماح بأداء العمرة ضمن التوجيه الكريم المتضمن الرفع الكامل للقيود على مغادرة المواطنين للمملكة والعودة إليها، والسماح بفتح المنافذ؛ لضمان سلامة الجميع من جائحة كورونا، فيما سيكون السماح بها تدريجياً وفق خطة محددة.
وتضمّن توضيح "الداخلية" أنه سيتم الإعلان عن خطة إعادة السماح بأداء العمرة تدريجياً، بناء على ما يتقرر لاحقاً في هذا الشأن بشكل مستقل، في ضوء المستجدات المتعلقة بالجائحة.
عبدالرزاق البجالي مكة المكرمة
فهد الغبيوي عفيف
13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442 08:32 PM
السماح سيكون بشكل تدريجي وفق ما يتقرر ومستجدات جائحة كورونا"الداخلية": استثناء أداء العمرة من "رفع القيود" حتى إعداد خطة مستقلة
أكدت وزارة الداخلية، على أن استثناء السماح بأداء العمرة ضمن التوجيه الكريم المتضمن الرفع الكامل للقيود على مغادرة المواطنين للمملكة والعودة إليها، والسماح بفتح المنافذ؛ لضمان سلامة الجميع من جائحة كورونا، فيما سيكون السماح بها تدريجياً وفق خطة محددة.
وتضمّن توضيح "الداخلية" أنه سيتم الإعلان عن خطة إعادة السماح بأداء العمرة تدريجياً، بناء على ما يتقرر لاحقاً في هذا الشأن بشكل مستقل، في ضوء المستجدات المتعلقة بالجائحة.
، "الداخلية": استثناء أداء العمرة من "رفع القيود" حتى إعداد خطة مستقلة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الداخلية": استثناء أداء العمرة من "رفع القيود" حتى إعداد خطة مستقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.