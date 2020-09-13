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"الداخلية": استثناء أداء العمرة من "رفع القيود" حتى إعداد خطة مستقلة

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محمد بن مسعود - الدمام - السماح سيكون بشكل تدريجي وفق ما يتقرر ومستجدات جائحة

أكدت وزارة الداخلية، على أن استثناء السماح بأداء العمرة ضمن التوجيه الكريم المتضمن الرفع الكامل للقيود على مغادرة المواطنين للمملكة والعودة إليها، والسماح بفتح المنافذ؛ لضمان سلامة الجميع من جائحة كورونا، فيما سيكون السماح بها تدريجياً وفق خطة محددة.

وتضمّن توضيح "الداخلية" أنه سيتم الإعلان عن خطة إعادة السماح بأداء العمرة تدريجياً، بناء على ما يتقرر لاحقاً في هذا الشأن بشكل مستقل، في ضوء المستجدات المتعلقة بالجائحة.

عبدالرزاق البجالي

عبدالرزاق البجالي مكة المكرمة

فهد الغبيوي

فهد الغبيوي عفيف

13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442 08:32 PM

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السماح سيكون بشكل تدريجي وفق ما يتقرر ومستجدات جائحة كورونا

"الداخلية": استثناء أداء العمرة من "رفع القيود" حتى إعداد خطة مستقلة
مجموعة من المحررين

أكدت وزارة الداخلية، على أن استثناء السماح بأداء العمرة ضمن التوجيه الكريم المتضمن الرفع الكامل للقيود على مغادرة المواطنين للمملكة والعودة إليها، والسماح بفتح المنافذ؛ لضمان سلامة الجميع من جائحة كورونا، فيما سيكون السماح بها تدريجياً وفق خطة محددة.

وتضمّن توضيح "الداخلية" أنه سيتم الإعلان عن خطة إعادة السماح بأداء العمرة تدريجياً، بناء على ما يتقرر لاحقاً في هذا الشأن بشكل مستقل، في ضوء المستجدات المتعلقة بالجائحة.

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، "الداخلية": استثناء أداء العمرة من "رفع القيود" حتى إعداد خطة مستقلة ،
المصدر : الخليج 365

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