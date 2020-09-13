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اندلعت النيران في باصات مخصصة للنقل المدرسي في منطقة جازان اليوم الأحد وهي متوقفة في محافظة أبو عريش.
وتفصيلاً، وفقًا لمصادر، فإن النيران اندلعت في 7 باصات، وتضرر اثنان. وقد باشرت فِرق الدفاع المدني موقع الحادث، واتخذت الإجراءات النظامية.
وكانت مصادر قد طالبت وزارة التعليم بإعادة النظر في وضع تلك الباصات قبل عودة الدوام للمدارس.
13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442 08:24 PM
فِرق "المدني" باشرت الحادث واتخذت الإجراءات النظامية المتبعة في تلك الحالاتحريق يلتهم 7 باصات مدرسية بـ"أبو عريش".. ومطالبات بالتحقق من سلامتها قبل عودة الدوام
اندلعت النيران في باصات مخصصة للنقل المدرسي في منطقة جازان اليوم الأحد وهي متوقفة في محافظة أبو عريش.
وتفصيلاً، وفقًا لمصادر، فإن النيران اندلعت في 7 باصات، وتضرر اثنان. وقد باشرت فِرق الدفاع المدني موقع الحادث، واتخذت الإجراءات النظامية.
وكانت مصادر قد طالبت وزارة التعليم بإعادة النظر في وضع تلك الباصات قبل عودة الدوام للمدارس.
، حريق يلتهم 7 باصات مدرسية بـ"أبو عريش".. ومطالبات بالتحقق من سلامتها قبل عودة الدوام ،
المصدر : الخليج 365
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