- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أكد أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أن توجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بانطلاق أعمال ترميم وتأهيل مباني التراث العمراني ذات القيمة المعمارية والتراثية وسط مدينة الرياض , سيسهم في المحافظة على الإرث العمراني لتاريخ الرياض.
وقال الأمير فيصل بن بندر إن هذا التوجيه الكريم يأتي امتداداً لما توليه القيادة من عناية واهتمام ودعم غير محدود لكل ما من شأنه المحافظة على تراث وثقافة هذا الوطن.
وتمنى الأمير فيصل بن بندر لوزارة الثقافة وهيئة التراث والهيئة الملكية لمدينة الرياض وأمانة الرياض التوفيق والنجاح لإنجاز هذا المشروع.أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز
13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442 08:08 PM
أكد أنه امتداد لما توليه القيادة من عناية واهتمام بتراث وثقافة هذا الوطن
أكد أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أن توجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بانطلاق أعمال ترميم وتأهيل مباني التراث العمراني ذات القيمة المعمارية والتراثية وسط مدينة الرياض , سيسهم في المحافظة على الإرث العمراني لتاريخ الرياض.
وقال الأمير فيصل بن بندر إن هذا التوجيه الكريم يأتي امتداداً لما توليه القيادة من عناية واهتمام ودعم غير محدود لكل ما من شأنه المحافظة على تراث وثقافة هذا الوطن.
وتمنى الأمير فيصل بن بندر لوزارة الثقافة وهيئة التراث والهيئة الملكية لمدينة الرياض وأمانة الرياض التوفيق والنجاح لإنجاز هذا المشروع.
، فيصل بن بندر ينوه بتوجيه ولي العهد بترميم وتأهيل مباني التراث العمراني وسط الرياض ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر فيصل بن بندر ينوه بتوجيه ولي العهد بترميم وتأهيل مباني التراث العمراني وسط الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.