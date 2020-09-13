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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، رسالة خطية من ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وتسلم الرسالة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله خلال استقباله اليوم في ديوان الوزارة بالرياض سفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في العديد من المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442 08:06 PM
تسلمها وزير الخارجية خلال استقباله سفير المنامة بالمملكة
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، رسالة خطية من ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وتسلم الرسالة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله خلال استقباله اليوم في ديوان الوزارة بالرياض سفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في العديد من المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
، خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من ملك البحرين ،
المصدر : الخليج 365
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