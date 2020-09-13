، الرصاص المجهول يصيب رجلي أمن بمدينة لوس أنجلوس.. والشرطة تبحث عن الجاني ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أصيب رجلا شرطة مساء أمس بجروح خطرة، جراء إطلاق أعيرة نارية من مجهول في مقاطعة كومبتون في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.
وأوضحت شرطة المدينة في بيان صحفي صادر عنها اليوم أن رجلاً مسلحًا أطلق أعيرة نارية على رجلي شرطة خلال وجودهما داخل مركبتهما في مقاطعة كومبتون وأداء واجبهما، مما أدى إلى إصابتهما بجروح خطرة نُقلا على إثرها إلى المستشفى لإجراء عملية طارئة وتلقي العلاج.
وأكدت الشرطة أن المشتبه به في إطلاق النار لا يزال طليقًا، محذرة المتظاهرين الذين أغلقوا مداخل ومخارج الطوارئ بالمستشفى الذي يرقد به المصابون من تعريض حياة الناس للخطر وإغلاق الطريق أمام مرور سيارات الإسعاف.مدينة لوس أنجلوس أعيرة نارية
الرصاص المجهول يصيب رجلي أمن بمدينة لوس أنجلوس.. والشرطة تبحث عن الجانيوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-09-13
أصيب رجلا شرطة مساء أمس بجروح خطرة، جراء إطلاق أعيرة نارية من مجهول في مقاطعة كومبتون في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.
وأوضحت شرطة المدينة في بيان صحفي صادر عنها اليوم أن رجلاً مسلحًا أطلق أعيرة نارية على رجلي شرطة خلال وجودهما داخل مركبتهما في مقاطعة كومبتون وأداء واجبهما، مما أدى إلى إصابتهما بجروح خطرة نُقلا على إثرها إلى المستشفى لإجراء عملية طارئة وتلقي العلاج.
وأكدت الشرطة أن المشتبه به في إطلاق النار لا يزال طليقًا، محذرة المتظاهرين الذين أغلقوا مداخل ومخارج الطوارئ بالمستشفى الذي يرقد به المصابون من تعريض حياة الناس للخطر وإغلاق الطريق أمام مرور سيارات الإسعاف.
13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442
07:41 PM
محذرة المتظاهرين من إغلاق مداخل ومخارج الطوارئ بالمستشفى الذي يرقد به المصابون
أصيب رجلا شرطة مساء أمس بجروح خطرة، جراء إطلاق أعيرة نارية من مجهول في مقاطعة كومبتون في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.
وأوضحت شرطة المدينة في بيان صحفي صادر عنها اليوم أن رجلاً مسلحًا أطلق أعيرة نارية على رجلي شرطة خلال وجودهما داخل مركبتهما في مقاطعة كومبتون وأداء واجبهما، مما أدى إلى إصابتهما بجروح خطرة نُقلا على إثرها إلى المستشفى لإجراء عملية طارئة وتلقي العلاج.
وأكدت الشرطة أن المشتبه به في إطلاق النار لا يزال طليقًا، محذرة المتظاهرين الذين أغلقوا مداخل ومخارج الطوارئ بالمستشفى الذي يرقد به المصابون من تعريض حياة الناس للخطر وإغلاق الطريق أمام مرور سيارات الإسعاف.
، الرصاص المجهول يصيب رجلي أمن بمدينة لوس أنجلوس.. والشرطة تبحث عن الجاني ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر الرصاص المجهول يصيب رجلي أمن بمدينة لوس أنجلوس.. والشرطة تبحث عن الجاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.