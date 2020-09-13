خطوات الاستعلام عن معلومات المركبة المحجوزة إلكترونيًا عبر "أبشر"

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): أوضحت الإدارة العامة للمرور، خطوات الاستعلام عن المركبات المحجوزة إلكترونيًا عبر منصة «أبشر». أوضحت الإدارة العامة للمرور، خطوات الاستعلام عن المركبات المحجوزة إلكترونيًا عبر منصة «أبشر». وتمثلت الخطوات في الدخول لحساب أبشر ثم الذهاب إلى خدمات المركبات وخدمة الاستعلامات واختيار استعلام المركبات المحجوزة، وعند حجز المركبة سيتم عرض المعلومات التي تشمل اسم وموقع الحجز وتاريخ حجز المركبة. يأتي هذا في ضوء سعي الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية وراء استمرار التعزيز للتحول الرقمي والتسهيل لتقديم الخدمات وتوفير الوقت والجهد.

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