شكرا لمتابعة خبر عن صورة نادرة لأمانة الرياض منذ 64 عامًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): وثقت صورة نادرة مبنى أمانة منطقة الرياض من1ذ 64 عامًا بملامحه التاريخية. وثقت صورة نادرة مبنى أمانة منطقة الرياض من1ذ 64 عامًا بملامحه التاريخية. ونشرت دارة الملك عبدالعزيز مقارنة بين أمانة الرياض في الماضي والحاضر؛ حيث لفتت إلى أنه تم التقاط الصورة الأولى في عام ١٣٧٥هـ / (١٩٥٦م)، والصورة الحديثة تعود لعام ١٤٣٩هـ / (٢٠١٨م) وعلقت دارة الملك عبدالعزيز على الصورة قائلا: " ماض ٍتليد وحاضر مجيد ".

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