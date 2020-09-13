شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسيرو الباحة تمتد الى مرتفعات مكة المكرمة. توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسيرو الباحة تمتد الى مرتفعات مكة المكرمة. كما توقعت الهيئة استمرار تأثير العوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأقبية على أجزاء من شمال ووسط المملكة.

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