شكرا لمتابعة خبر عن موعد رفع التعليق جزئيًا عن رحلات الطيران الدولية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، أنه سيتم يتم رفع التعليق جزئيًا؛ عن رحلات الطيران الدولية من المملكة وإليها، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية، بما يتيح للفئات المستثناة من مواطنين وغيرهم الدخول إلى المملكة والخروج منها.
وأوضح في بيان اليوم الأحد، أنه سيتم البدء في العمل بتنفيذ ذلك بدءًا من الساعة السادسة من صباح يوم الثلاثاء 27 محرم 1442 هجرية الموافق 15 سبتمبر 2020 ميلادية.
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