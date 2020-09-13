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شكرا لمتابعة خبر عن جداول الحصص للمرحلة الابتدائية من الأسبوع الأول والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):عرضت وزارة التعليم، جداول دروس الحصص اليومية للمرحلة الابتدائية " التعليم المستمر " من الأسبوع الأول، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437.
وجاء في الجداول التي نشرتها وزارة التعليم جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الابتدائية " التعليم المستمر " من الأسبوع الأول.
وأبانت وزارة التعليم، أنه سيتم بث الدروس مباشر من الساعة 3 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:هنا
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