شكرا لمتابعة خبر عن جداول الحصص للمرحلة الابتدائية من الأسبوع الأول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

عرضت وزارة التعليم، جداول دروس الحصص اليومية للمرحلة الابتدائية " التعليم المستمر " من الأسبوع الأول، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437.

وجاء في الجداول التي نشرتها وزارة التعليم جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الابتدائية " التعليم المستمر " من الأسبوع الأول.

وأبانت وزارة التعليم، أنه سيتم بث الدروس مباشر من الساعة 3 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:هنا

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