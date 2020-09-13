شكرا لمتابعة خبر عن آل الشيخ يكشف تفاصيل فعاليات وحفلات اليوم الوطني الـ90 في الرياض والدمام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه عن عددا من الفعاليات والأنشطة في اليوم الوطني الـ90 لعام 2020. أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه عن عددا من الفعاليات والأنشطة في اليوم الوطني الـ90 لعام 2020. ويحيي كلا من الفنانين راشد الماجد وأصيل أبوبكر احتفالات اليوم الوطني الـ90 في الصالة الخضراء بالدمام يوم الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر 2020. وتقام حفلات اليوم الوطني أيضا في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض الذي يحيه الفنان رابح صقر يوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر 2020. وبحسب ما أعلنه آل الشيخ فإن الفنان ماجد المهندس يحيي حفلات اليوم الوطني في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض يوم الأربعاء الموافق 23 سبتمبر 2020. Advertisements وتبدأ الاحتفالات في اليوم الوطني بالألعاب النارية و العروض الجوية، بالإضافة إلى الحفلات الغنائية و المعارض الفنية المفتوحة في فنون عدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر آل الشيخ يكشف تفاصيل فعاليات وحفلات اليوم الوطني الـ90 في الرياض والدمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.