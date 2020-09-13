شكرا لمتابعة خبر عن "الموارد البشرية" تعلن موعد انتهاء تطبيق "حظر العمل تحت أشعة الشمس" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن انتهاء تطبيق حظر العمل تحت أشعة الشمس بدءًا من الثلاثاء 15 سبتمبر 2020م.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدأت تطبيق القرار القاضي بمنع العمل تحت أشعة الشمس، على جميع منشآت القطاع الخاص اعتبارا من يوم الاثنين 23 شوال 1441ه الموافق 15 يونيو 2020 م، من الساعة 12 ظهرا إلى الساعة 3 مساء، حتى نهاية يوم الثلاثاء 28 محرم 1442هجريا الموافق 15 سبتمبر 2020م، وذلك في إطار حرص الوزارة على الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص.

وينص القرار الوزاري على أنه لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشر ظهرا إلى الساعة الثالثة مساء خلال الفترة الواقعة بين اليوم الخامس عشر من شهر يونيو إلى نهاية اليوم الخامس عشر من شهر سبتمبر من كل عام ميلادي"، ويستثني القرار العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس.