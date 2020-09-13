«الهلال الأحمر» بالباحة يُنظم محاضرات توعوية للإسعافات الأولية.. وهذه طريقة التسجيل

نفّذ فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عددًا من الدورات والمحاضرات الإسعافيه للمجتمع، تزامناً مع اليوم العالمي للإسعافات الأولية تحت شعار مهارة واحدة قد تنقذ حياة، وذلك من خلال تنظيم عدد من الفعاليات، وذلك بتوجيه ومتابعة من مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي خالد بن محمد الغامدي.

وذكر المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد الزهراني، إن تفعيل الاحتفال باليوم العالمي للإسعافات الأولية يأتي حرصًا من الهيئة على نشر رسالتها بأهمية الإسعافات الأولية، ونشر ثقافة التوعة الإسعافية للمجتمع، وأهمية حصول المجتمع على دورات برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية.

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وأوضح الزهراني، أن الفعاليات اشتملت على إقامة بعض المحاضرات، واستفاد منها عدد من منسوبي الجهات الحكومية، لافتًا إلى أن إدارة التدريب بالمنطقة نفذت عدد ٣ دورات لبرنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية للمجتمع.

ونوّه الزهراني، بأنه قد أُقيم أيضًا ركن الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي، مع الشرح لبعض الحالات الطارئة، وكيفية التعامل معها للحد من مضاعفاتها، والتطبيق العملي لبعض المهارات الإسعافية، إضافة إلى الإجابة على أسئلة الزوار، لافتًا إلى وجود ركن لاستقبال الراغبين بالتطوع بالهيئة، والتسجيل ببرنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية، وركن تعريفي عن تطبيق «أسعفني»، والاستفادة من مزايا التطبيق الذي يخدم جميع أفراد المجتمع.

وتستمر الدورات الإسعافية طوال الأسبوع الحالي، وللراغبين في التسجيل، يتم ذلك عن طريق الرابط التالي: