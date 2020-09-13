بالصور.. «تنمية وإعمار اليمن» يفتتح ويدشن حزمة مشاريع سعودية لدعم التنمية في عدن

افتتح البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اليوم مشروع تطوير وتوسعة حقل مياه المناصرة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، منجزاً بذلك الأعمال في مشروع إعادة تأهيل 10 آبار في الحقل، كما دشن البرنامج العمل في مشروع حفر وتجهيز 5 آبار جديدة بالحقل نفسه؛ لسد احتياج مليون ونصف المليون من أهالي عدن وما جاورها، ويأتي افتتاح مشروع المياه ضمن حزمة مشروعات تشهدها المحافظة خلال الأسبوع الحالي في قطاعات الصحة والتعليم والنقل والرياضة والصرف الصحي.

وقال مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظة عدن المهندس أحمد عواجي مدخلي خلال حفل الافتتاح، أن البرنامج سيدشن حزمة من مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظة عدن، ووضع حجر الأساس لمجموعة من المشاريع التنموية التي يسعى البرنامج من خلالها إلى تحسين البنية التحتية، بما له أثر مباشر وإيجابي على حياة أهالي المحافظة، مشيراً إلى أنه تم اليوم افتتاح مشروع إعادة تأهيل عشرة آبار في حقل مياه المناصرة تعمل بمولدات تبلغ قدرتها 594 كيلو واط من خلال استخدام ألواح الطاقة الشمسية التي تم تركيبها على مساحة 6540 مترًا مربعًا.

وأضاف، أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن دشن اليوم مشروع حفر وتجهيز 5 آبار في حقل مياه المناصرة، والتي تعمل مضخات الآبار فيها بقدرة إجمالية تبلغ 297 كيلو واط تولدها ألواح الطاقة الشمسية التي تم تركيبها على مساحة 3270 مترًا مربعًا، ليصبح مجموع ما يتم إنتاجه من الكهرباء في كامل المشروع 891 كيلو واط باستخدام الطاقة الشمسية التي تم تركيبها على مساحة 9810 مترًا مربعًا، ما يجعل مشروع تطوير وتوسعة حقل مياه المناصرة أكبر مشروع لإنتاج المياه باستخدام الطاقة الشمسية في اليمن.

بدوره، شدد محافظ محافظة عدن أحمد حامد لملس على أهمية هذه المشاريع التي تستهدف البنية التحتية وقطاعاتها الخدمية والحيوية، مثمناً الجهود الأخوية للمملكة العربية السعودية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وأدواره التنموية، مشيداً بالعلاقة الأخوية العميقة والمتينة مع الأشقاء في التحالف العربي بقيادة السعودية مصدر الفخر والاعتزاز.

ويعمل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على إعادة تأهيل 10 أبار ويشمل العمل فيها توريد وتركيب 10 مضخات غاطسة بملحقاتها تعمل بعدد 1350 لوحًا شمسيًا وكذلك إعادة تأهيل الشبكة الكهربائية للعشرة آبار مع بناء مستودعات ومكاتب للعاملين بالحقل وتسوير الموقع العام.

ويسعى المشروع، لزيادة الكفاءة الإنتاجية لمياه الآبار وتوفير المياه الصالحة للشرب، كما ستعمل على رفع إنتاجية المياه الكلية للمحافظة بنسبة 10% وتغذية الشبكة بـ 11.232 مترًا مكعبًا من المياه يوميًا، كما يعزز المشروع الشبكة الكهربائية في الحقل، وسيسهم في تأمين إمدادات المياه لمحافظة عدن لمعالجة مشكلة صعوبة الوصول إلى المياه.

ويستفيد من المشروع 124800 يومياً بشكل مباشر؛ حيث يبلغ متوسط استهلاك الفرد من المياه في عدن 90 لترا يومياً.

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كما يقوم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بحفر 5 أبار جديدة بأعماق تتراوح بين 320 – 350 مترًا، ويشمل العمل أيضًا إنشاء شبكة كهربائية للآبار وشبكة مائية وخمسة مضخات غاطسة وملحقاتها تعمل بالطاقة الشمسية ومولد كهربائية بقوة 1.25 ميجا والتي ستعمل على زيادة القدرة الإنتاجية لحقل مياه المناصرة ورفع كفاءته.

ويرفع المشروع إنتاجية المياه الكلية للمحافظة بنسبة 5% وتغذية الشبكة بـ 5616 مترًا مكعبًا من المياه يوميًا، وتعزيز الشبكة الكهربائية في الحقل، كما سيساهم المشروع في تأمين إمدادات المياه لمحافظة عدن لمعالجة مشكلة صعوبة الوصول إلى المياه، ويبلغ عدد المستفيدين من المشروع 62.400 يوميًا بشكل مباشر.

وتشمل المشروعات التي يدشنها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدن لهذا الأسبوع وضع حجر أساس لإنشاء 4 مدارس جديدة، وإعادة تأهيل صالة رياضية، وتعبيد وإنارة 4 طرق حيوية في عدن، ومشروعاً لدعم وحل أزمة الصرف الصحي في المحافظة، إلى جانب مشروعين صحيين لتزويد عدد من المستشفيات والمراكز الطبية في عدن بالأجهزة والمعدات الطبية.

وينشط البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظة عدن تنمويًا وإعماريًا من خلال مشروعاته الحيوية التي تتضمن مشروع تطوير وتأهيل مطار عدن الدولي عبر ثلاث مراحل، ومشروع إعادة تأهيل مستشفى عدن العام والذي يتسع لأكثر من 200 سرير، ومشروع بناء وتجهيز مركز أمراض القلب الذي يتسع لـ 50 سريرًا، ومشروع تأهيل ميناء عدن، ومنحة المشتقات النفطية، ومشروع الصيانة الشاملة لمحطات توليد الكهرباء، ومشروع النقل الجامعي في جامعة عدن، ومشروع إعادة تأهيل وتطوير مطابع الكتب المدرسية، وحملة عدن أجمل للنظافة والإصحاح البيئي، وحملة رش المبيدات والتعقيم.

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