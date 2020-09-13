أمانة الطائف تفتح 6 شوارع مغلقة بمخلفات البناء بحي الوسام

أعادت أمانة الطائف ممثلة في بلدية غرب الطائف الفرعية فتح 6 شوارع بحي الوسام غرب الطائف، كانت قد استغلها أصحاب المباني تحت الإنشاء بإقفالها من خلال وضع مواد البناء ومخلفاته.

وكانت الفرق الرقابية للبلدية الفرعية قد رصدت تجاوزات مختلفة من قبل مقاولي البناء وملاك العمائر السكنية بالمخطط والتي تمّ إنذارها سابقًا بإزالة مواد البناء من الشوارع وإعادة فتحها، لكنها لم تمتثل للإنذارات، مما استوجب التعامل الفوري نظرًا للضرر الذي طال سكان ومرتادي الحي، وتشويهها للمظهر العام، وأضرارها بالطبقات الإسفلتية.

كما أزالت آليات الأمانة تجاوزات غير نظامية على الأراضي بحي الوسام تمثلت في وضع أكوام من البلوك على جنبات الشوارع.

وأوضحت أمانة الطائف أن برامج متابعة التعديات والبناء يتم وفق آلية لمتابعة أنشطة الإنشاءات بالمباني وفحص مطابقتها للتراخيص والتزامها بتوفير الأدوات اللازمة والحفاظ على نظافة وسلامة الشوارع المحيطة، ومنع أي تجاوزات.