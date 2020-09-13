هل توجد رحلات استثنائية؟.. «الخطوط السعودية» ترد وتحدد طريقة الحجز

كشفت الخطوط السعودية، عن وجود رحلات استثنائية في حالات معينة، مشيرة إلى أن هناك مجموعة من الشروط والإجراءات لابد من توافرها، لكي يتم الحجز عبر الموقع الإلكتروني.

وأوضح الحساب الرسمي للخطوط السعودية، على تويتر، بأنه يتعين على من يريد الحجز عبر الرحلات الاستثنائية، ضرورة اكتمال المستندات كافة، والإجراءات اللازمة، إلى جانب الحصول على الموافقات من بلد الإقلاع والوصول.

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المتابعين على تويتر، والذي وجّه تساؤلًا يتعلق بوجود رحلات استثنائية، خاصة وإن كان غرض السفر مُلِح.