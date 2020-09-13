بهدف الوقاية من كورونا..
تواصل شرطة منطقة حائل متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا في مدينة حائل، وتحرير المخالفات في حقّ المخالفين، وذلك في عدد من الأماكن العامة والأسواق الشعبية وأسواق الخضار وإسكان العمالة والطرقات.
وتأتي هذه الإجراءات الوقائية من حرص ومتابعة شرطة المنطقة من خلال جولاتها المستمرة للتأكيد على الالتزام بتطبيق جميع البروتوكولات الوقائية المعتمدة من وزارة الصحة حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين من تفشي فيروس كورونا.
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كانت هذه تفاصيل خبر جولات شرطية مكثفة لمراقبة الأسواق بحائل.. وتوقيع عقوبات ضد مخالفي الإجراءات الاحترازية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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