جولات شرطية مكثفة لمراقبة الأسواق بحائل.. وتوقيع عقوبات ضد مخالفي الإجراءات الاحترازية

تواصل شرطة منطقة حائل متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا في مدينة حائل، وتحرير المخالفات في حقّ المخالفين، وذلك في عدد من الأماكن العامة والأسواق الشعبية وأسواق الخضار وإسكان العمالة والطرقات.

وتأتي هذه الإجراءات الوقائية من حرص ومتابعة شرطة المنطقة من خلال جولاتها المستمرة للتأكيد على الالتزام بتطبيق جميع البروتوكولات الوقائية المعتمدة من وزارة الصحة حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين من تفشي فيروس كورونا.

اقرأ أيضاً

Advertisements

عالمة صينية تفجر مفاجأة بشأن مصدر كورونا.. وتؤكد: لدي الدليل

مصر تبدأ التجارب السريرية للقاح مضاد لفيروس كورونا