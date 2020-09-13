وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفير ألمانيا لدى المملكة

استعرضا عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك..
استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بالوزارة اليوم، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة يورغ راناو.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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