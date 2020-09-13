انخفاض نسب الحالات المؤكدة..
كشف مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، عن إحصاءات مبشرة فيما يتعلق بالسيطرة على فيروس كورونا بالمملكة.
وذكر متحدث وزارة الصحة، اليوم الأحد، خلال المؤتمر الصحفي اليومي للإعلان عن تطورات فيروس كورونا بالمملكة، أنه على مدار أسبوعين تم تسجيل انخفاض في حالات كورونا المؤكدة.
وأشار، إلى أن وزارة الصحة ترصد نزولاً في نسبة الحالات الحرجة المصابة بالفيروس.
وطالب متحدث الصحة، بالحذر وعدم تخفيف الالتزام بالإجراءات الوقائية، وذلك من أجل السلامة العامة، والحد من انتشار الفيروس.
وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 601 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا «كوفيد-19»، إلى جانب تسجيل «28» حالة وفاة، فضلاً عن تسجيل «1034» حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية «302.870».
كانت هذه تفاصيل خبر «الصحة» تعلن أنباء سارة بشأن إصابات كورونا خلال آخر أسبوعين.. وتطالب بالحذر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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