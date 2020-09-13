من بين 172 جهة.. «الزكاة والدخل» تُحقق المستوى الرابع بنموذج نضج إدارة المشاريع «P3M3»

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، إحراز المستوى الرابع من أصل خمسة مستويات - كإحدى أعلى الجهات تقييمًا - في نموذج نضج إدارة المشاريع «P3M3»، لتصنف الهيئة بذلك من ضمن 15% جهة محلية، أحرزت هذا المستوى من بين 172 جهة مشاركة.

ويعد نموذج نضج إدارة المشاريع «P3M3»، نموذجًا عالميًا من منظمة أكسلوس «Axelos»، يتكون من خمسة مستويات؛ لتقييم نضج إدارة المشاريع في المنشآت، ومقارنتها بأفضل الممارسات، بـما يساعد على تقديم أفضل الخدمات.

بدروه، علّق سهيل أبانمي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل، على هذا الإنجاز، من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع تويتر، قال فيها: «‏نحمد الله ونشكره على هذا الإنجاز، ونؤكد أننا في الهيئة العامة للزكاة والدخل لن ندخر جهداً في تسخير إمكاناتنا كافة لخدمة المكلفين على أفضل وجه ممكن، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية».