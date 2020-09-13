جامعة الملك عبدالعزيز: حضور أكثر من 107 آلاف طالب وطالبة في الأسبوع الدراسي الثاني

تمّ مناقشة رسالة دكتوراه و4 رسائل ماجستير..
أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز، ممثلة في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، إحصائية الأسبوع الدراسي الثاني، وما تم إنجازه لمواصلة نجاح العملية التعليمية.
وبيّنت الجامعة، في إنفوجراف نشرته عبر حسابها في «تويتر»، أنّ 107,684 ألف طالب وطالبة حضروا في 16,178 ألف شعبة، قام بتدريسهم 4,646 ألف عضو هيئة تدريس، كما تمَّ مناقشة رسالة دكتوراه، و 4 رسائل ماجستير في الأسبوع الثاني من بداية الفصل الدراسي.
كما قدّمت عمادة التعلم الإلكتروني بالجامعة، عددًا من الدورات التدريبية استهدفت أعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات، حول كيفية استخدام نظام التعليم الإلكتروني والتعلّم عن بُعد، والفصول الافتراضية.
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