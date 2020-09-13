تضمنت إعلانات وهمية بالفوز بجوائز نقدية..
تمكنت شرطة الرياض، من القبض على 5 مقيمين من الجنسية الباكستانية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، وذلك بعد أن امتهنوا إرسال رسائل نصية على جوالات مواطنين ومقيمين، ذات مضامين وأساليب احتيالية، تتضمن طلب تحديث البيانات البنكية وإعلانات وهمية عن الفوز بجوائز نقدية، وذلك ليتمكنوا من اختراق الحسابات البنكية للأشخاص الذين تصلهم الرسائل، وإجراء تحويلات بنكية وسحوبات نقدية.
وذكر المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن هؤلاء الأشخاص، تحصلوا نتيجة تلك الأساليب على ما يقارب «300.000» ثلاثمائة ألف ريال.
وأشار، إلى أنه تم ضبط 13 جهازًا جوالًا، بحوزتهم، تحتوي على رسائل الاحتيال النصية، وبيانات لبطاقات صرفٍ آلي متنوعة.
وأكد الكريديس، على أنه قد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالاحتيال عبر الرسائل النصية لاختراق الحسابات البنكية.. ضبط 5 باكستانيين تحصلوا على 300 ألف ريال في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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