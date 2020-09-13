أخبار السعودية اليوم.. «التعليم» تحذر من المساءلة القانونية في هذه الحالة.. و«أبشر» توضح آلية طباعة تأشيرة خروج نهائي إلكترونيًا

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الأحد، حيث حذرت وزارة التعليم تصوير الطلاب، أو المعلمين، أو المشرفين التربويين، أو محتويات منصة مدرستي ومشاركتها في تطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي، فيما أعلنت وزارة التعليم جدول الحصص اليومية لدروس جميع المرحل (الابتدائية والمتوسطة والثانوية) للأسبوع الثالث عبر قنوات عين، وإلى التفاصيل:

ولي العهد يوجه بترميم مباني التراث العمراني «وسط الرياض»

انطلاقًا من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بصون التراث والمحافظة عليه، وبتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ أعلن الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة التراث، انطلاق مشروع ترميم وتأهيل مباني التراث العمراني ذات القيمة المعمارية والتاريخية وسط مدينة الرياض، مثمنًا دعم خادم الحرمين الشريفين وولي العهد غير المحدود لقطاع الثقافة والتراث الدائم.

التعليم تحذر من المساءلة القانونية لنشر صور الطلاب أو المعلمين بمواقع التواصل

أعلنت وزارة التعليم، منع تصوير الطلاب، أو المعلمين، أو المشرفين التربويين، أو محتويات منصة مدرستي ومشاركتها في تطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي، محذرة من أن مرتكب أي من الأفعال السابقة يعرّض نفسه للمساءلة القانونية.

للأسبوع الثالث.. وزارة التعليم تعلن جدول دروس الحصص اليومية لجميع المراحل

كشفت وزارة التعليم، عن أن البث مباشر عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437 استقطاب عمودي، يبدأ للمرحلة الثانوية المستويات (الأول والثالث والخامس) و(عام اختياري- تحفيظ اختياري) وللصفوف (الأول والثاني والثالث المتوسط) في التاسعة صباحًا ويُعاد طوال اليوم، كما يبدأ لصفوف (الأول والثاني والثالث الرابع والخامس والسادس الابتدائي) في الثالثة مساءً، ويُعاد طوال اليوم أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

تعاون بين «التعليم» و«الأمن السيبراني» لحماية شبكات المنازل من القرصنة

أطلقت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ممثلةً بالمركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، بالتعاون مع وزارة التعليم، حملة بعنوان (#بأمان_نتعلم)، وذلك في إطار جهود المركز في رفع الوعي والمعرفة بالأمن السيبراني؛ لتجنب المخاطر السيبرانية وتقليل آثارها عن طريق إصدار التنبيهات بآخر وأخطر الثغرات والمنشورات التوعوية، وتهدف الحملة التي جاءت متزامنة مع بداية العام الدراسي إلى رفع الوعي بالأمن السيبراني وتقليل المخاطر التي قد يتعرّض لها الطالب أثناء ممارسة مهامه التعليمية اليومية.

بالتفاصيل.. خريطة توزيع الحالات النشطة لكورونا بالمدن والمحافظات

تصدّرت جدة قائمة المدن السعودية في الحالات النشطة بفيروس كورونا مسجلة 1,945 من أصل 18,974 حالة نشطة مازالت تتلقى العلاج حاليًا في المملكة فيما بلغ إجمالي حالات التعافي منذ بداية الجائحة وحتى الآن 301836 حالة من أصل 325050 إصابة سجلت في المملكة، ولايزال يتلقى العلاج «1,769 في الرياض 1,335 في الدمام 1,238 في مكة المكرمة 1,216 في المدينة المنورة.

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«أبشر» توضح طريقة كيفية طباعة تأشيرة خروج نهائي إلكترونيًا

حددت منصة أبشر، آلية وإجراءات الاستعلام عن كلّ ما يتعلق بتأشيرات الخروج النهائية برقم الإقامة وكذلك إصدارها وإلغاؤها، كما أوضحت منصة أبشر، للمقيمين بالمملكة طريقة وخطوات طباعة تأشيرة الخروج النهائي إلكترونيًا.

جامعة نجران تعلن البدء في التسجيل بالدورات المهنية لمنسوبي التعليم

أعلنت جامعة نجران، ممثلةً في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر عن بدء التسجيل في الدورات التدريبية المهنية في المرحلة الأولى التي تنطلق اعتبارًا من العاشر من شهر صفر المقبل (الموافق 27 سبتمبر 2020)، وتستمر كل دورة لمدة 4 أيام، وتستهدف منسوبي التعليم.

التجارة السعودية تحدد 6 ضوابط للإعلانات الإلكترونية

أعادت وزارة التجارة السعودية، التذكير بضوابط الإعلان التجاري الإلكتروني، مشيرةً إلى أهمية الاطلاع على نظام التجارة الإلكترونية، ونشرت وزارة التجارة صورة معلوماتية «إنفوجراف»، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»؛ وذلك ضمن حملتها المستمرة للتعريف بضوابط وقواعد نظام التجارة الإلكترونية.

«الأرصاد»: هطول أمطار على جازان وعسير.. و«الدفاع المدني» يدعو للحذر

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدّي لتدنٍّ في مدى الرؤية، موضحة أن الحالة تشمل محافظات (أبوعريش، أحد المسارحة، الحرث، الدائر، والدرب، الريث، العارضة، والعيدابي وبيش وجازان، صامتة، صيبة، ضمد، فرسان، فيفا وهروب)، مشيرة إلى أنها تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

«الأرصاد» تنبِّه إلى رياح نشطة وأتربة مثارة على مكة المكرمة

نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، إلى نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة مكة المكرمة، وأوضحت أن الحالة تشمل محافظات (القنفذة، والليث، الخرمة، وتربة، ورنية) مشيرةً إلى أنها تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

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