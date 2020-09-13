«الصحة»: تسجيل 601 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 1034 حالة

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 601 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة ووفاة 28 حالة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الصحة إلى أنّه تمّ تسجيل 1034 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 302870 حالة.

اقرأ أيضًا:

Advertisements

عالمة صينية تفجر مفاجأة بشأن مصدر كورونا.. وتؤكد: لدي الدليل

مصر تبدأ التجارب السريرية للقاح مضاد لفيروس كورونا