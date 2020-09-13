«الصحة»: تسجيل 601 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 1034 حالة

وفاة 28 شخصًا..
كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 601 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة ووفاة 28 حالة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأشارت الصحة إلى أنّه تمّ تسجيل 1034 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 302870 حالة.
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