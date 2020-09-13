إزالة تعديات بمساحة 6200 م2 بجنوب جدة

أزالت بلدية الجنوب الفرعية التابعة لأمانة جدة تعديات على أراضي حكومية على مساحة قدرت بـ 6200 م2 ضمن جهودها في القضاء على العشوائيات ومنع التعديات بكافة أشكالها. وأوضح رئيس البلدية تركي الذروي أنه جرى إزالة عددا من "الأحواش" بحي "البركة" والمقامة بلا مستمسكات شرعية مما استوجب إزالة التعديات وتطبق الإجراءات النظامية لافتاً إلى أن البلدية تنفذ جولات رقابية مستمرة على المواقع التي يكثر فيها التعديات وإزالتها وعدم افساح المجال لضعاف النفوس للتعدي والاحداث بأي شكل من الاشكال.



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