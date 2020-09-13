وسم لتنطلق لخدمة مرضى التصلب المتعدد بجدة

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موافقتها النهائية لجمعية وسم "لتنطلق" للتصلب المتعدد بمحافظة جدة، وأكدت رئيس مجلس إدارة جمعية وسم فاطمة الزهراني أنه فور حصول الجمعية على التصريح النهائي من الوزارة لمزاولة العمل بدأت بالتنفيذ الفعلي لبنود اللائحة التنظيمية الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتم تشكيل مجلس الإدارة المكون من نخبة متميزة من الكوادر السعودية المتخصصة والمحبة للعمل التطوعي في المجال الخيري وخصوصاً المتحمسين لدعم وخدمة مرضى التصلب اللويحي المتعدد بمحافظة جدة وضواحيها. وأرجعت الزهراني أهمية تأسيس جمعية وسم بمحافظة جدة تكمن في وجود عدد كبير من المرضى من سكان مدينة جدة الذين يعانون من الهجمات الشديدة للمرض وهم بحاجة ماسة لوجود جمعية متخصصة تهتم بشؤونهم وترعى مصالحهم، وأشادت في ذات الوقت بالدعم اللوجستي الكبير لهذه الجمعية الناشئة من قبل وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية والذي أسهم في سرعة استكمال المعاملات الرسمية والتراخيص الخاصة بجمعية وسم لتنطلق بالبدء في تحقيق رؤاها وأهدافها الرامية لخدمة هؤلاء المرضى.



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