وسم لتنطلق لخدمة مرضى التصلب المتعدد بجدة

وأرجعت الزهراني أهمية تأسيس جمعية وسم بمحافظة جدة تكمن في وجود عدد كبير من المرضى من سكان مدينة جدة الذين يعانون من الهجمات الشديدة للمرض وهم بحاجة ماسة لوجود جمعية متخصصة تهتم بشؤونهم وترعى مصالحهم، وأشادت في ذات الوقت بالدعم اللوجستي الكبير لهذه الجمعية الناشئة من قبل وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية والذي أسهم في سرعة استكمال المعاملات الرسمية والتراخيص الخاصة بجمعية وسم لتنطلق بالبدء في تحقيق رؤاها وأهدافها الرامية لخدمة هؤلاء المرضى.
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