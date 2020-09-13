وجه فرع النيابة العامة بمنطقة القصيم بإطلاق سراح 135 مستفيداً من العفو الملكي الكريم من سجناء الحق العام، الذين تنطبق عليهم شروط العفو، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. وأوضح وكيل إمارة منطقة القصيم المساعد للحقوق صالح بن محمد البرادي، أن إطلاق سراح 135 مستفيداً ممن تنطبق على حالاتهم تعليمات العفو، بمتابعة من أمير القصيم فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، داعياً بأن تكون تلك اللفتة الأبوية فرصة لهم وعودتهم إلى الصواب بعد أن تم لم شملهم بأسرهم، وأن تكون فاتحة خير لمن أفرج عنه، وباب هداية لهم بداية مرحلة جديدة في الحياة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق سراح 136 مستفيدا من العفو الملكي في القصيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.