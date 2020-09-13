

عمّان 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واس

سجلت الأردن 252 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر أن حالات الإصابة الجديدة تعود ل4 أردنيين قادمين من الخارج، و248 حالة محلية سُجلت في عدد من المحافظات الأردنية، مشيرا إلى تسجيل 50 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 2194 حالة، كما سُجلت حالتي وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 24 حالة.

// انتهى //

19:32ت م

0206



عمّان 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واسسجلت الأردن 252 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 3314 إصابة.وأوضح وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر أن حالات الإصابة الجديدة تعود ل4 أردنيين قادمين من الخارج، و248 حالة محلية سُجلت في عدد من المحافظات الأردنية، مشيرا إلى تسجيل 50 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 2194 حالة، كما سُجلت حالتي وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 24 حالة.// انتهى //19:32ت م0206

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأردن تسجل 252 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.