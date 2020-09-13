شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يبحث مستجدات الأحداث مع نظيره الأردني والان نبدء بالتفاصيل

أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً اليوم، بوزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي. واستعرض الجانبان خلال الاتصال، العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصة ما يتعلق بالشأن اليمني.

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