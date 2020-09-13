محمد بن مسعود - الدمام - صرّح مصدر مسؤول في ⁧وزارة الداخلية⁩ أنه بناء على ما رفعته الجهات المختصة بشأن مستجدات المواجهة مع جائحة فيروس كورونا المستجد في المملكة، واستمرار ارتفاع معدلات انتشار الوباء في عدد من الدول، التي يواجه بعضها حاليًا موجة ثانية من الجائحة، فقد صدرت الموافقة الكريمة على التالي:

أولًا:

1. يكون الرفع الكامل للقيود على مغادرة المواطنين للمملكة والعودة إليها، والسماح بفتح المنافذ لعبور جميع وسائل النقل عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية،

بعد تاريخ 1 يناير 2021م، وفق الإجراءات المتبعة قبل جائحة كورونا.

13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442 06:42 PM Advertisements وزارة الداخلية : مغادرة المواطنين للمملكة والعودة إليها وفتح المنافذ بعد تاريخ 1 يناير 2021م وزارة الداخلية : مغادرة المواطنين للمملكة والعودة إليها وفتح المنافذ بعد تاريخ 1 يناير 2021م صرّح مصدر مسؤول في ⁧وزارة الداخلية⁩ أنه بناء على ما رفعته الجهات المختصة بشأن مستجدات المواجهة مع جائحة فيروس كورونا المستجد في المملكة، واستمرار ارتفاع معدلات انتشار الوباء في عدد من الدول، التي يواجه بعضها حاليًا موجة ثانية من الجائحة، فقد صدرت الموافقة الكريمة على التالي:

أولًا:

1. يكون الرفع الكامل للقيود على مغادرة المواطنين للمملكة والعودة إليها، والسماح بفتح المنافذ لعبور جميع وسائل النقل عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية،

بعد تاريخ 1 يناير 2021م، وفق الإجراءات المتبعة قبل جائحة كورونا. الكلمات المفتاحية

، وزارة الداخلية : مغادرة المواطنين للمملكة والعودة إليها وفتح المنافذ بعد تاريخ 1 يناير 2021م ،

المصدر : الخليج 365

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