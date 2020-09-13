محمد بن مسعود - الدمام - أجرى الشاعر ممدوح الدريعي، عمليةً جراحيةً ناجحة. ويتماثل "الدريعي" للشفاء. وطمأن محبيه، مقدمًا شكره لكل من سأل عنه. 13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442 06:40 PM Advertisements الشاعر "الدريعي" يجري عملية جراحية ناجحة الشاعر "الدريعي" يجري عملية جراحية ناجحة أجرى الشاعر ممدوح الدريعي، عمليةً جراحيةً ناجحة. ويتماثل "الدريعي" للشفاء. وطمأن محبيه، مقدمًا شكره لكل من سأل عنه. الكلمات المفتاحية ، الشاعر "الدريعي" يجري عملية جراحية ناجحة ،

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