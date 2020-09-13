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أعلنت قوّة الأمم المتّحدة المؤقّتة في جنوب لبنان "يونيفيل"، اليوم (الأحد)، إصابة تسعين من عناصرها بفيروس كورونا المستجد، في وقت تشهد البلاد ازدياداً متصاعداً في تفشي الوباء خلال الأسابيع الأخيرة.
وبين الناطق الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي، أن 88 من المصابين ينتمون إلى الوحدة ذاتها بينما ينتمي الاثنان الآخران إلى وحدة أخرى، بحسب ما أوردت "فرانس 24".
وأضاف أن المصابين في عزلة تامة، وجرى نقلهم إلى مكان مجهز لحالات "كوفيد-19".
ويبلغ عدد القوة الدولية في جنوب لبنان 10,334 جندياً يتحدرون من 45 دولة.الأمم المتّحدة يونيفيل
"كورونا" يتفشى بين قوات الأمم المتحدة في لبنان.. ويصيب 90 جندياًصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-13
أعلنت قوّة الأمم المتّحدة المؤقّتة في جنوب لبنان "يونيفيل"، اليوم (الأحد)، إصابة تسعين من عناصرها بفيروس كورونا المستجد، في وقت تشهد البلاد ازدياداً متصاعداً في تفشي الوباء خلال الأسابيع الأخيرة.
وبين الناطق الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي، أن 88 من المصابين ينتمون إلى الوحدة ذاتها بينما ينتمي الاثنان الآخران إلى وحدة أخرى، بحسب ما أوردت "فرانس 24".
وأضاف أن المصابين في عزلة تامة، وجرى نقلهم إلى مكان مجهز لحالات "كوفيد-19".
ويبلغ عدد القوة الدولية في جنوب لبنان 10,334 جندياً يتحدرون من 45 دولة.
13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442
05:59 PM
عزل المرضى ونقلهم إلى مكان مجهز
أعلنت قوّة الأمم المتّحدة المؤقّتة في جنوب لبنان "يونيفيل"، اليوم (الأحد)، إصابة تسعين من عناصرها بفيروس كورونا المستجد، في وقت تشهد البلاد ازدياداً متصاعداً في تفشي الوباء خلال الأسابيع الأخيرة.
وبين الناطق الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي، أن 88 من المصابين ينتمون إلى الوحدة ذاتها بينما ينتمي الاثنان الآخران إلى وحدة أخرى، بحسب ما أوردت "فرانس 24".
وأضاف أن المصابين في عزلة تامة، وجرى نقلهم إلى مكان مجهز لحالات "كوفيد-19".
ويبلغ عدد القوة الدولية في جنوب لبنان 10,334 جندياً يتحدرون من 45 دولة.
، "كورونا" يتفشى بين قوات الأمم المتحدة في لبنان.. ويصيب 90 جندياً ،
المصدر : الخليج 365
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