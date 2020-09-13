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ذكر مكتب رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، اليوم (الأحد)، أن حزبه يرفض الطريقة، التي يتبعها رئيس الوزراء المكلف لتشكيل حكومة جديدة.
وأضاف أن الحزب لن ينضم على أساس ذلك لمجلس الوزراء؛ لكنه سيتعاون في كل ما يلزم لاستقرار بلاده التي تمر بأزمة.
وأشار مكتب "بري"، في بيان نقلته "رويترز"، إلى انتقادات لطريقة رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب في تشكيل الحكومة، من بينها عدم التفاوض.رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري
لبنان.. رئيس البرلمان يرفض مشاركة حزبه في الحكومة الجديدةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-13
ذكر مكتب رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، اليوم (الأحد)، أن حزبه يرفض الطريقة، التي يتبعها رئيس الوزراء المكلف لتشكيل حكومة جديدة.
وأضاف أن الحزب لن ينضم على أساس ذلك لمجلس الوزراء؛ لكنه سيتعاون في كل ما يلزم لاستقرار بلاده التي تمر بأزمة.
وأشار مكتب "بري"، في بيان نقلته "رويترز"، إلى انتقادات لطريقة رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب في تشكيل الحكومة، من بينها عدم التفاوض.
13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442
05:12 PM
اتهم رئيس الوزراء المكلف بعدم التعاون
ذكر مكتب رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، اليوم (الأحد)، أن حزبه يرفض الطريقة، التي يتبعها رئيس الوزراء المكلف لتشكيل حكومة جديدة.
وأضاف أن الحزب لن ينضم على أساس ذلك لمجلس الوزراء؛ لكنه سيتعاون في كل ما يلزم لاستقرار بلاده التي تمر بأزمة.
وأشار مكتب "بري"، في بيان نقلته "رويترز"، إلى انتقادات لطريقة رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب في تشكيل الحكومة، من بينها عدم التفاوض.
، لبنان.. رئيس البرلمان يرفض مشاركة حزبه في الحكومة الجديدة ،
المصدر : الخليج 365
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