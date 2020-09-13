، برلماني تركي: الحكومة تخفي أعداد الإصابات بكورونا داخل السجون ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
قال عمر فاروق جرجيرلي أوغلو البرلماني التركي، عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي: إن السجون في بلاده تشهد انتشارًا كبيرًا لفيروس كورونا المستجد، متهمًا الحكومة بإخفاء أعداد المصابين.
ورد ذلك لعدم رغبتها في الإفراج عن المعتقلين تحت ضغط تفشي الوباء.
وذكر النائب البرلماني المعارض أن حكومة بلاده لم تكشف أعداد المصابين بكوفيد-19 منذ شهر يونيو الماضي؛ بينما المعلومات التي تصله من داخل السجون تؤكد تزايد انتشار الوباء. كما حمّل الحكومة مسؤولية المضاعفات الخطيرة التي قد يتعرض لها المساجين ذوو المشاكل الصحية المزمنة.
وأكد جرجيلي أوغلو، العضو أيضًا بلجنة حقوق الإنسان في البرلمان، أنه يتواصل بهذا الشأن مع المسؤولين؛ لكنهم يرفضون حتى الآن الكشف عن العدد الحقيقي للمصابين بالفيروس داخل السجون. وأشار في هذا السياق، إلى وفاة أحد المساجين والذي يدعى مصطفى كاباكجي، بالوباء في ظرف ساعات، بعد عزله صحيًّا في غرفة انفرادية إثر تأكد إصابته.
وحسب صحيفة "زمان" التركية، لم يستفد معتقلو الرأي من قانون العفو العام الذي تم تبنيه في أبريل الماضي من طرف البرلمان؛ لتخفيف عدد المساجين في إطار سياسة الحد من انتشار وباء كورونا، واقتصر الإفراج على معتقلي جرائم القانون العام.
وقالت وزارة الصحة: إن الإصابات بفيروس كورونا في تركيا بلغت قرابة 90 ألفًا، مقابل 7 آلاف وفاة.البرلماني التركي عمر فاروق جرجيرلي أوغلو
برلماني تركي: الحكومة تخفي أعداد الإصابات بكورونا داخل السجونصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-13
قال عمر فاروق جرجيرلي أوغلو البرلماني التركي، عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي: إن السجون في بلاده تشهد انتشارًا كبيرًا لفيروس كورونا المستجد، متهمًا الحكومة بإخفاء أعداد المصابين.
ورد ذلك لعدم رغبتها في الإفراج عن المعتقلين تحت ضغط تفشي الوباء.
وذكر النائب البرلماني المعارض أن حكومة بلاده لم تكشف أعداد المصابين بكوفيد-19 منذ شهر يونيو الماضي؛ بينما المعلومات التي تصله من داخل السجون تؤكد تزايد انتشار الوباء. كما حمّل الحكومة مسؤولية المضاعفات الخطيرة التي قد يتعرض لها المساجين ذوو المشاكل الصحية المزمنة.
وأكد جرجيلي أوغلو، العضو أيضًا بلجنة حقوق الإنسان في البرلمان، أنه يتواصل بهذا الشأن مع المسؤولين؛ لكنهم يرفضون حتى الآن الكشف عن العدد الحقيقي للمصابين بالفيروس داخل السجون. وأشار في هذا السياق، إلى وفاة أحد المساجين والذي يدعى مصطفى كاباكجي، بالوباء في ظرف ساعات، بعد عزله صحيًّا في غرفة انفرادية إثر تأكد إصابته.
وحسب صحيفة "زمان" التركية، لم يستفد معتقلو الرأي من قانون العفو العام الذي تم تبنيه في أبريل الماضي من طرف البرلمان؛ لتخفيف عدد المساجين في إطار سياسة الحد من انتشار وباء كورونا، واقتصر الإفراج على معتقلي جرائم القانون العام.
وقالت وزارة الصحة: إن الإصابات بفيروس كورونا في تركيا بلغت قرابة 90 ألفًا، مقابل 7 آلاف وفاة.
13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442
04:11 PM
قال: تشهد انتشارًا كبيرًا للفيروس وأحمّلهم مسؤولية المضاعفات الخطيرة
قال عمر فاروق جرجيرلي أوغلو البرلماني التركي، عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي: إن السجون في بلاده تشهد انتشارًا كبيرًا لفيروس كورونا المستجد، متهمًا الحكومة بإخفاء أعداد المصابين.
ورد ذلك لعدم رغبتها في الإفراج عن المعتقلين تحت ضغط تفشي الوباء.
وذكر النائب البرلماني المعارض أن حكومة بلاده لم تكشف أعداد المصابين بكوفيد-19 منذ شهر يونيو الماضي؛ بينما المعلومات التي تصله من داخل السجون تؤكد تزايد انتشار الوباء. كما حمّل الحكومة مسؤولية المضاعفات الخطيرة التي قد يتعرض لها المساجين ذوو المشاكل الصحية المزمنة.
وأكد جرجيلي أوغلو، العضو أيضًا بلجنة حقوق الإنسان في البرلمان، أنه يتواصل بهذا الشأن مع المسؤولين؛ لكنهم يرفضون حتى الآن الكشف عن العدد الحقيقي للمصابين بالفيروس داخل السجون. وأشار في هذا السياق، إلى وفاة أحد المساجين والذي يدعى مصطفى كاباكجي، بالوباء في ظرف ساعات، بعد عزله صحيًّا في غرفة انفرادية إثر تأكد إصابته.
وحسب صحيفة "زمان" التركية، لم يستفد معتقلو الرأي من قانون العفو العام الذي تم تبنيه في أبريل الماضي من طرف البرلمان؛ لتخفيف عدد المساجين في إطار سياسة الحد من انتشار وباء كورونا، واقتصر الإفراج على معتقلي جرائم القانون العام.
وقالت وزارة الصحة: إن الإصابات بفيروس كورونا في تركيا بلغت قرابة 90 ألفًا، مقابل 7 آلاف وفاة.
، برلماني تركي: الحكومة تخفي أعداد الإصابات بكورونا داخل السجون ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر برلماني تركي: الحكومة تخفي أعداد الإصابات بكورونا داخل السجون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.