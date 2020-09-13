، "كورونا" يتفشى بين قوات الأمم المتحدة في لبنان.. ويصيب 90 جندياً ،

محمد بن مسعود - الدمام - عزل المرضى ونقلهم إلى مكان مجهز

أعلنت قوّة الأمم المتّحدة المؤقّتة في جنوب لبنان "يونيفيل"، اليوم (الأحد)، إصابة تسعين من عناصرها بفيروس كورونا المستجد، في وقت تشهد البلاد ازدياداً متصاعداً في تفشي الوباء خلال الأسابيع الأخيرة.

وبين الناطق الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي، أن 88 من المصابين ينتمون إلى الوحدة ذاتها بينما ينتمي الاثنان الآخران إلى وحدة أخرى، بحسب ما أوردت "فرانس 24".

وأضاف أن المصابين في عزلة تامة، وجرى نقلهم إلى مكان مجهز لحالات "كوفيد-19".

ويبلغ عدد القوة الدولية في جنوب لبنان 10,334 جندياً يتحدرون من 45 دولة.الأمم المتّحدة يونيفيل