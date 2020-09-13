شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يبحث العلاقات الثنائية مع السفير الألماني والان نبدء بالتفاصيل

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بالوزارة اليوم، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة يورغ راناو. وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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