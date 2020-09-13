جامعة جازان توفر 15 ألف ريال بعد تخليها عن المباني المستأجرة

2020-09-13

متابعات الخليج 365 - واس

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أعلنت جامعة جازان عن تحقيقها وفورات مالية؛ بعد استغنائها عن عدد من المباني المستأجرة خلال السنوات الثلاث الماضية، فضلاً عن خفضها لقيمة إيجار عدد من المرافق.

جامعة جازان تستهدف كفاءة الإنفاق

وقال رئيس الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني: “إن الجامعة استهدفت تحقيق كفاءة الإنفاق والتوازن المالي، عبر تعزيز التخطيط الفاعل لإدارة الموارد المالية وفق أفضل الممارسات المعمول بها، انطلاقاً من خططها التطويرية، وبما ينعكس إيجابا على مسيرة التطوير المنسجمة مع النقلة التنموية التي تعيشها المملكة في شتى المجالات وبما يحقق مستهدفات رؤية المملكة الطموحة 2030 “.

وأشاد معاليه بدعم معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ للجامعة ولجهودها الخاصة بتعزيز كفاءة الإنفاق، كما وجه شكره لفريق تحقيق كفاءة الإنفاق بالجامعة على جهودهم التي تمثلت في دراسة تفاصيل الإنفاق والممارسات التشغيلية، وتحديد فرص تحقيق كفاءة الإنفاق والوفورات المترتبة عليها في ميزانية الجامعة.

وأوضح أنه تم الاستغناء عن عقود 12 مرفقاً بإجمالي بلغ 7.255.500 سبعة ملايين ومئتين وخمسة وخمسين ألفاً وخمسمئة ريال، مؤكداً أنه سيتم الاستغناء كذلك عن عقود عدد من المباني خلال هذا العام بإجمالي يبلغ 8.300.000 ثمانية ملايين وثلاثمئة ألف ريال.

خفض قيمة عقود الإيجار

وخلص الدكتور القحطاني إلى أن الجامعة نجحت في خفض قيمة عدد من عقود الإيجار بمبلغ 4.000.00 أربعمئة ألف ريال، وبذلك يصل إجمالي الوفورات: 15,955,500 خمسة عشر مليونا، وتسعمئة وخمسة وخمسين ألفا، وخمسمئة ريال.

مما يذكر أن جامعة جازان حققت المركز الثالث على مستوى المملكة في كفاءة الإنفاق للجهات الحكومية، معتمدة على كوادرها الوطنية الشابة من المهندسين، واستغنت عن إبرام عقد صيانة بقيمة 4.500.000 أربعة ملايين وخمسمئة ألف ريال.



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